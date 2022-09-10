10 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Terör kaynağında kurutuluyor! Pençe Kilit Bölgesinde 2 PKK'lı daha öldürüldü!

Terör kaynağında kurutuluyor! Pençe Kilit Bölgesinde 2 PKK'lı daha öldürüldü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
ABONE OL
Terör kaynağında kurutuluyor! Pençe Kilit Bölgesinde 2 PKK’lı daha öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." denildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha öldürüldü.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAKTA KARARLIYIZ"

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK’lı öldürüldü PENÇE-KİLİT BÖLGESİNDE 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
PKK/KCK’lı terörist İstanbul’da yakalandı PKK/KCK'LI TERÖRİST İSTANBUL'DA YAKALANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA