Terör kaynağında kurutuluyor! Pençe Kilit Bölgesinde 2 PKK’lı daha öldürüldü!

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAKTA KARARLIYIZ"

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."