Yalanların kaynağı FETÖ ve aşırı sol örgütler! İşte dezenformasyonların temel hedefi
Dezenformasyon amacıyla yurt dışından gelen bilgilerin kaynağının FETÖ ve aşırı sol örgütler olduğu tespit edildi. Polis Akademisi’nin “güvenlik yönetiminde teknoloji ve dijitalleşme” konulu çalışmasına göre dezenformasyonların temel hedefi ise Türkiye’nin Azerbaycan, Libya ve Suriye’deki başarılı çalışmalarını gölgelemek. Öte yandan AK Parti ve MHP, yalan haberlerin, algı operasyonlarının ve provokasyonların önüne geçebilmek için TBMM'ye yasa teklifi sunmuştu. Sosyal ağların sorumlulukları, internet ortamında işlenen suçlar ve dezenformasyon gibi birçok maddeyi kapsayan geniş yasa teklifi hakkında merak edilenler...
Ekimde açılacak Meclis'in öncelikli gündem maddesi arasında yer alan sosyal medya düzenlemesi ile bu alanda Türkiye kritik bir adım atmaya hazırlanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'güvenlik yönetiminde teknoloji ve dijitalleşme' konulu çalışmasında dijital medyada dezenformasyon ve algı operasyonlarına dikkat çekildi.
HER GÖRSEL DEZENFORMASYON ARACI OLABİLİR
Dezenformasyonun birçok temada Türkiye'yi ilgilendiren kapsamlı bir konu olduğunun vurgulandığı çalışmada, özellikle Gezi olayları sonrasında ve 15 Temmuz darbe girişimi akabinde dezenformasyon konusu üzerinde titizlikle durulmaya başlandığına vurgu yapıldı. Çalışmada, 'teorik olarak her görsel dezenformasyon aracı olabilir' denilerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
KAYNAK FETÖ VE SOL ÖRGÜTLER
Bireyler araştırma ve inceleme yapmadan görseller indirerek kullanmaktadır ve söz konusu alıntılar Türkiye'yi dezenformasyonun kaynak ülkesi olarak gösterebilmektedir.
Dezenformasyon amacıyla yurt dışından gelen bilgilerin kaynağı FETÖ ve aşırı sol örgütlerdir.
HEDEFİ DIŞ POLİTİK BAŞARILAR
Yeni Şafak'ın haberine göre Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen dezenformasyon faaliyetlerinin temel hedefi Türkiye'nin Azerbaycan, Libya ve Suriye'de yaptığı başarılı çalışmaları gölgelemektir.
DEZENFORMASYON ODAKLI STRATEJİ
Çalışmada, Türkiye'nin dezenformasyona karşı koyabilmesi için stratejik bir çerçeve geliştirmesinde yarar olduğuna işaret edildi. "Pozitif bir gündem ile negatif bir gündem arasındaki bağın kurulabilmesi ve akademik çalışmaların daha kaliteli, daha nitelikli, daha nicel araştırmalara yönelik hale getirilmesi büyük bir öneme haizdir" tespiti yapıldı. Çalışmanın sonuç bölümünde ise "Dezenformasyon odaklı stratejik iletişim ve kriz yönetimi yaklaşımı dezenformasyonla mücadele önem taşımaktadır" değerlendirmesine yer verildi.
SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYON YASASI NELER GETİRECEK?
AK Parti ve MHP'li milletvekillerin imzası ile 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair' 40 maddelik yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.
Dezenformasyon, sosyal ağların sorumlulukları ve internet ortamında işlenen suçlar gibi birçok maddeyi kapsayan bu geniş yasa teklifinin getireceği değişiklikler ise merak konusuydu.
SOSYAL AĞLARLA MUHATAPLIK İLİŞKİSİ GÜÇLENDİRİLECEK
Türkiye'den günlük erişimi 10 milyonu aşan sosyal ağlar ayrıştırıldı. Bu ağlar Türkiye'de belirleyeceği temsilciler idari, teknik, mali ve hukuki yönden tam yetkili ve sorumlu olacak.
Sosyal ağlar, hazırlayıp sunacakları raporlarda algoritmalarına ve reklam politikalarına yer verecekler.
Sosyal ağlar, vatandaşımıza eşit ve tarafsız davranmakla yükümlü olacaklar. Türkiye'deki kullanıcıların hangi kişisel verilerini ne amaçla kullanacağını açıklayacaklar.
ÇOCUKLARIN YASA DIŞI VE ZARARLI İÇERİKLERE MUHATAP OLMAMASI..
Çocuklara özgü hizmetleri ayrıştırmak suretiyle çocukların yasa dışı ve zararlı içeriklere muhatap olmaması konusunda gerekli tedbirleri alacaklar.
Kullanıcılar sosyal ağların kullanabileceği kişisel verilerini kendileri belirleyebilecek.
SUÇ İÇEREN İÇERİKLERİ PAYLAŞANLARIN BİLGİLERİ, KOLLUK BİRİMLERİYLE PAYLAŞILACAK
Sosyal ağlar, suç içeren içerikleri oluşturan ve yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgileri adli mercilerle paylaşacak.
Sosyal ağlar, can/mal güvenliği konusunda tehlike arz eden içerikleri oluşturanlara ilişkin bilgileri ivedilikle kolluk birimleriyle paylaşacaklar.
Doğal afet, pandemi gibi olağanüstü durumlara ilişkin önceden kriz planı oluşturacaklar. Kurumlara aktif katkıda bulunacaklar.
HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA, SUÇ KAPSAMINDA
Düzenlemeyle yalan ve yanıltıcı bilgileri yayanlara Türk Ceza Kanunu`na göre ceza verilecek. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, suç kapsamına alınacak.
Sosyal medyada yalan haberi yayarak kamu düzenini ve barışını bozanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suç örgüt faaliyeti çerçevesinde değerlendirilirse ceza yarı oranında artırılacak.
"İLAVE DÜZENLEMELER YAPILMASI ZORUNLULUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR"
Yasa teklifini içeren gerekçeye göre ise, "Bu tehdit, başta ifade özgürlüğü ve haber alma özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engellemeye yöneliktir. Gelişen teknoloji ile birlikte dezenformasyonun vardığı nokta, temel hak ve özgürlükleri korumak adına bu tehditle mücadele etmeyi zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede mevzuatımızda ki mevcut düzenlemeleri yeni duruma uygun hale getirmeye yönelik ilave düzenlemeler yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır." değerlendirilmesinde bulunuldu.
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