Yalanların kaynağı FETÖ ve aşırı sol örgütler! İşte dezenformasyonların temel hedefi

HEDEFİ DIŞ POLİTİK BAŞARILAR

Yeni Şafak'ın haberine göre Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen dezenformasyon faaliyetlerinin temel hedefi Türkiye'nin Azerbaycan, Libya ve Suriye'de yaptığı başarılı çalışmaları gölgelemektir.

DEZENFORMASYON ODAKLI STRATEJİ

Çalışmada, Türkiye'nin dezenformasyona karşı koyabilmesi için stratejik bir çerçeve geliştirmesinde yarar olduğuna işaret edildi. "Pozitif bir gündem ile negatif bir gündem arasındaki bağın kurulabilmesi ve akademik çalışmaların daha kaliteli, daha nitelikli, daha nicel araştırmalara yönelik hale getirilmesi büyük bir öneme haizdir" tespiti yapıldı. Çalışmanın sonuç bölümünde ise "Dezenformasyon odaklı stratejik iletişim ve kriz yönetimi yaklaşımı dezenformasyonla mücadele önem taşımaktadır" değerlendirmesine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYON YASASI NELER GETİRECEK?

AK Parti ve MHP'li milletvekillerin imzası ile 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair' 40 maddelik yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.

Dezenformasyon, sosyal ağların sorumlulukları ve internet ortamında işlenen suçlar gibi birçok maddeyi kapsayan bu geniş yasa teklifinin getireceği değişiklikler ise merak konusuydu.

SOSYAL AĞLARLA MUHATAPLIK İLİŞKİSİ GÜÇLENDİRİLECEK

Türkiye'den günlük erişimi 10 milyonu aşan sosyal ağlar ayrıştırıldı. Bu ağlar Türkiye'de belirleyeceği temsilciler idari, teknik, mali ve hukuki yönden tam yetkili ve sorumlu olacak.

Sosyal ağlar, hazırlayıp sunacakları raporlarda algoritmalarına ve reklam politikalarına yer verecekler.

Sosyal ağlar, vatandaşımıza eşit ve tarafsız davranmakla yükümlü olacaklar. Türkiye'deki kullanıcıların hangi kişisel verilerini ne amaçla kullanacağını açıklayacaklar.