08 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
ABONE OL
Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA