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Son dakika | Irak'ın kuzeyine Pençe-Kilit operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Son dakika | Irak’ın kuzeyine Pençe-Kilit operasyonu

Son dakika habeeri...MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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