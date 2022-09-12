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Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz çelişkisi! 8. Ortak FETÖ'yü kızdıracak açıklama: Dün 'kontrollü' dediği darbeyi bugün kabul etti!

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz çelişkisi! 8. Ortak FETÖ’yü kızdıracak açıklama: Dün ’kontrollü’ dediği darbeyi bugün kabul etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbesinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz vurgusu yaptı. Geçtiğimiz aylarda 15 Temmuz hain darbe girişiminden 'kontrollü darbe' olarak bahseden CHP lideri, bugünkü açıklamasında 15 Temmuz'un darbe olduğunu kabul edip 12 Eylül ile bir tuttu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız." dedi.

DÜN 'KONTROLLÜYDÜ' BUGÜN DARBE OLDU!

Geçtiğimiz aylarda 15 Temmuz hain darbe girişiminden 'kontrollü darbe' olarak bahseden CHP lideri, bugünkü açıklamasında 15 Temmuz'un darbe olduğunu kabul edip 12 Eylül ile bir tuttu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasbeden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

DEMOKRASİ VURGUSU YAPAN KILIÇDAROĞLU TV KARŞISINDA KAHVESİNİ YUDUMLAMIŞTI

Paylaşımında 'demokrasi' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz gecesi, tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı ile gelişmeleri televizyondan takip ettiği ortaya çıkmıştı.

8. ORTAĞI KIZDIRACAK AÇIKLAMA!

Göreve gelmeleri durumunda Kanun Hükmünde Kararnameler ile görevlerinden alınan FETÖ'cüleri göreve iade vaadinde bulundan Kılıçdaroğlu'nun sözleri, örgüt mensuplarını kızdırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluştuğu, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği '6'lı masa'nın aslında 8 farklı bileşenden oluştuğunu vurgulamıştı.

Başkan Erdoğan açıklamasında şunları söylemişti:

"Topladığı 6'lı masanın etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir. Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7. ortağın hesabı kendini ilgilendirir. Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8. ortak FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendirir. Masa projesinin, kim olduklarını az çok herkesin tahmin edeceği hatta alenen itiraf ettikleri üzere adresleri de belli olan asıl sahiplerinin hesapları da kendilerini ilgilendiriyor. Biz bunların hepsini takip ediyoruz ama hiçbirini kale almıyoruz."

KILIÇDAROĞLU'NUN 'KONTROLLÜ DARBE' AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı, darbe girişiminden birkaç ay sonra, 2017 yılında katıldığı bir canlı yayında darbenin 'kontrollü' olduğunu şu sözlerle ifade etmişti:

"Siz bu listeleri saklıyorsanız insanın aklına 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe olduğu akla geliyor. 9.30'da darbe mi olur diye sordum? ben kendilerine. Onlar da önceden deşifre oldular ifadelerini kullandılar. Demek ki bu onların önceden bu darbeden haberleri olduğu anlamına geliyor. Ayrıca FETÖ'cülerin ifadeleri de kontrollü darbe olduğu kanısını güçlendiriyor. "

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