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Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya darbe! 5 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Barış Pınarı bölgesinde PKK’ya darbe! 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Yapılan açıklamada "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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