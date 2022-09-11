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Yunan saldırısına uğrayan gemi gündüz görüntülendi! Anatolian Karanlık Liman'da

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
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Yunan saldırısına uğrayan gemi gündüz görüntülendi! Anatolian Karanlık Liman’da

Yunanistan'ın Türk F-16'larına radar kiliti atmasının ardından şimdi de Sahil Güvenlik unsurlarıyla bir gemiye saldırdı. Anatolian isimli Ro-Ro gemisi Türk botlarının gelmesiyle kurtarıldı ve Karanlık Liman'a temirledi. İşte Yunanistan provokasyonunda saldırıya uğrayan geminin gündüzün ilk ışıklarıyla çekilen görüntüleri...

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılan "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi, Karanlık Liman'a demirledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığını bildirmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiğini açıkladı.

SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİ DEMİRLEDİ / VİDEO

Gemide bulunan 18 personelin (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) yaralanmadığı saldırı sonrasında Sahil Güvenlik Botları refakatında "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkisinde demirledi. "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi gündüz görüntülendi.

EGE'DE YUNAN PROVOKASYONU

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün öğle saatlerinde, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında uluslararası sularda seyir halindeki gemiye, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz ateşi açıldığını açıkladı.

TÜRK KUVVETLERİNİ GÖRÜNCE ANINDA TOPUKLADILAR!

Gelişme sonrasında olay mahaline güvenlik botlarının sevk edildiğini açıklayan komutanlık, Yunan unsurlarının bölgeyi süratle terk ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir.

YUNANİSTAN'DAN EGE'DE PROVOKASYON! İŞTE SALDIRI ANI / VİDEO

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

TÜRKİYE İZAHAT İSTEDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından uluslararası sularda, 'Anatolian' isimli gemiye taciz ateşi açılması sonrası Dışişleri Bakanlığı'nca Ankara ve Atina'da girişimlerde bulunuldu. Olay protesto edilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edildi.

Saldırıya uğrayan gemi demirledi SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİ DEMİRLEDİ

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