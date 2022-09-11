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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde teröristlere ağır darbe: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde teröristlere ağır darbe: 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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