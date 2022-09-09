Ukrayna'nın yeniden inşa maliyeti belli oldu: Ülkenin hasılasının 1,5 katından fazla!

Ukrayna'daki mevcut yeniden yapılanma ve toparlanma maliyetinin tahmini 349 milyar dolar olduğu bildirildi. Açıklamada, Ukrayna'nın mevcut yeniden yapılanması ve toparlanmasının maliyetinin 349 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği, bu rakamın ülkenin 2021 yılı gayrisafi yurt içi hasılasının 1,5 katından fazla olduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: 09.09.2022 19:14 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 19:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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