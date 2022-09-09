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Haberler Galeri Ukrayna'nın yeniden inşa maliyeti belli oldu: Ülkenin hasılasının 1,5 katından fazla!

Ukrayna'nın yeniden inşa maliyeti belli oldu: Ülkenin hasılasının 1,5 katından fazla!

Ukrayna'daki mevcut yeniden yapılanma ve toparlanma maliyetinin tahmini 349 milyar dolar olduğu bildirildi. Açıklamada, Ukrayna'nın mevcut yeniden yapılanması ve toparlanmasının maliyetinin 349 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği, bu rakamın ülkenin 2021 yılı gayrisafi yurt içi hasılasının 1,5 katından fazla olduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: 09.09.2022 19:14 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 19:27
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Ukrayna’nın yeniden inşa maliyeti belli oldu: Ülkenin hasılasının 1,5 katından fazla!

Ukrayna hükümeti, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankasından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi raporunun sonuçları paylaşıldı.

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Ukrayna’nın yeniden inşa maliyeti belli oldu: Ülkenin hasılasının 1,5 katından fazla!

YURT İÇİ HASILANIN 1,5 KATINDAN FAZLA!

Açıklamada, Ukrayna'nın mevcut yeniden yapılanması ve toparlanmasının maliyetinin 349 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği, bu rakamın ülkenin 2021 yılı gayrisafi yurt içi hasılasının 1,5 katından fazla olduğu aktarıldı.

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Ukrayna’nın yeniden inşa maliyeti belli oldu: Ülkenin hasılasının 1,5 katından fazla!

FİZİKSEL HAZAR 97 MİLYAR DOLARI AŞTI

Söz konusu meblağın ülkedeki savaş devam ettikçe gelecek aylarda artmasının beklendiğine dikkati çekilen açıklamada, değerlendirmenin 24 Şubat ile 1 Haziran tarihleri arasında devam eden savaşın etkilerini kapsadığı ve savaştan kaynaklanan fiziksel hasarın 97 milyar doları aştığının tespit edildiği bildirildi.

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Ukrayna’nın yeniden inşa maliyeti belli oldu: Ülkenin hasılasının 1,5 katından fazla!

HASAR SANAYİ VE TİCARİ VURDU

Açıklamada, hasarın özellikle konut, ulaşım, ticaret ve sanayi sektörlerinde yüksek olduğu belirtilerek, yıkımın Çernihiv, Donetsk, Luhansk, Harkiv ve Zaporijya'da yoğunlaştığı kaydedildi.

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Ukrayna’nın yeniden inşa maliyeti belli oldu: Ülkenin hasılasının 1,5 katından fazla!

Gelecek 36 ay içinde eğitim ve sağlık sistemleri ile altyapının eski haline getirilmesi, konutlara ısıtma ve enerji sağlanması, tarıma destek ve hayati ulaşım yollarının onarımı gibi acil ihtiyaçların karşılanması için 105 milyar doların gerektiğinin değerlendirildiği belirtildi.