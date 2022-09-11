ABD’den Türkiye’ye F-35 satışına ilişkin yeni açıklama: NATO ittifakımız Türkler de F-35’e sahip olmalı onlara F-35 satmalıyız

'ABD F-16'LARI TEMİN EDECEK''

2013'ten 2016'ya kadar NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekli bir ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove Türkiye'nin talep ettiği F-16'lar hakkında da konuştu. Breedlove , ABD'nin Türkiye'nin talep ettiği F-16'ları sağlayacağını tahmin ettiklerini belirtti.