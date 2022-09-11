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ABD'den Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin yeni açıklama: NATO ittifakımız Türkler de F-35'e sahip olmalı onlara F-35 satmalıyız

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Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
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ABD’den Türkiye’ye F-35 satışına ilişkin yeni açıklama: NATO ittifakımız Türkler de F-35’e sahip olmalı onlara F-35 satmalıyız

NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekli ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove yaptığı açıklamada ABD'denin Türkiye'nin taleplerine karşılık vermesi gerektiğini ifade ederken F-16'ların en kısa sürede temin edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Breedlove ayrıca Türkiye'ye ABD'nin F-35 satması gerektiğini belirtti. Peki ABD Türkiye'ye F-35 satacak mı? İşte detaylar...

Türkiye'nin ABD'den F-35 talebi sonrası yaşanan anlaşmazlıklar sürerken ABD Türkiye'yi F-35 programından çıkartmıştı. Türkiye ise bu duruma tepki gösterip ABD'den F-16 talep etmişti.

ABD'Lİ GENERALDEN TÜRKİYE SÖZLERİ

Eski NATO Komutanı ABD'li General Philip Breedlove da iki müttefik ülke Türkiye ve Yunanistan'ın ABD'den F-16 ve F-35 talepleri çerçevesinde bölgedeki askeri dengenin nasıl etkilenebileceği sorusunu yanıtlarken tarafların ortak tehdide odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi.

'ABD F-16'LARI TEMİN EDECEK''

2013'ten 2016'ya kadar NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekli bir ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove Türkiye'nin talep ettiği F-16'lar hakkında da konuştu. Breedlove , ABD'nin Türkiye'nin talep ettiği F-16'ları sağlayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

''ORTAK TEHDİDE ODAKLANMALIYIZ''

NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekli ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove, "Ortak tehdide" odaklanılması gerektiğini kaydetti.

"TÜRKİYE'YE F-35 VERMELİYİZ"

Eski NATO komutanı, Türkiye'ye F-35 verilmesi gerektiğini, Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını istediğini söyledi. Breedlove, ABD'nin, ilişkilerdeki son zamanlardaki düşüşe rağmen NATO ittifakının inanılmaz derecede önemli bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

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