Rusya Ukrayna savaşında ABD etkisi! Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı: 2 milyar dolarlık askeri yardım

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, söz konusu yardım paketinin büyüklüğü 2 milyar Dolar. Rusya ise yardımların önüne geçmek adına Batı'yı her fırsatta uyarıyor.

Son uyarı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan gelmişti. Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı yaparak Rusya ile 'vekalet savaşına' girdiğini belirten Lavrov, Rusya'nın bu silahları hedef alacağını belirtmişti.

Rus bakan 'Bu silahlar, Rusya'nın özel görev kapsamında hareket eden ordusu için meşru bir hedef olacak' ifadesi ile adeta gözdağı vermişti.

Öte yandan Rusya, geçtiğimiz haftalarda ABD'yi ilk kez Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil olmakla suçlamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü, ABD'nin, Kiev güçlerinin Amerikan yapımı Himars roketatar sistemini kullanırken hedeflerini onayladığını iddia etmişti.

Korgeneral Igor Konaşenkov, Ukraynalı yetkililer arasındaki görüşmelerin bu bağlantıyı ortaya çıkardığını söylemişti.

'BIDEN YÖNETİMİ SİVİL ÖLÜMLERDEN SORUMLU'

Konaşenkov, 'Biden yönetimi, Kiev tarafından onaylanan ve toplu ölümlere neden olan Donbas ve diğer bölgelerdeki yerleşim yerleri ve sivil altyapı tesislerine yönelik tüm roket saldırılarından doğrudan sorumlu' demişti.