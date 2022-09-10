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Yunanistan ve Irak'ta eğitim alan PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2022
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Yunanistan ve Irak’ta eğitim alan PKK/KCK’lı terörist İstanbul’da yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Yunanistan’daki kamplarına katılan daha sonra Irak’taki eğitim kamplarına geçen, Irak’tan da Türkiye’ye pasaportla giriş yapan Senar ve Hebun kod adlı Ünal Güneş isimli teröristi İstanbul’da düzenledikleri operasyonla yakaladı.

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