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Son dakika | Teröristlere göz açtırılmadı! 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Son dakika | Teröristlere göz açtırılmadı! 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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