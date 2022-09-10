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Son dakika | Hakkari'de yüzlerce kilo uyuşturucu yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Son dakika | Hakkari’de yüzlerce kilo uyuşturucu yakalandı

Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirildi.

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