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Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var

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Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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Mardin’de terör örgütü PKK/KCK’ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, terörle mücadele, ıstihbarat ve özel harekat şube müdürlüklerince koordineli çalışma yürütüldü.

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