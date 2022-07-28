Son dakika: Mersin’de PKK/KCK operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında HDP il eş başkanı da var

Mersin'de PKK/KCK, PYD-YPG ve MKP terör örgütlerine yönelik "Temizleme" adıyla operasyon başlatıldı. Aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ile HDP Akdeniz Belediyesi Meclis üyelerinin de olduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.