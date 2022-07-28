Son dakika: Mersin'de PKK/KCK operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında HDP il eş başkanı da var
Son dakika haberi... Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP il eş başkanı da var.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Bu çerçevede, Türkiye'nin sınır ötesinde yaptığı başarılı operasyonlarını baltalamak için sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.
YPG ve MKP terör örgütlerini destekleyici paylaşımların da yapıldığı belirlenen çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile 4 HDP'li Akdeniz Belediyesi Meclis üyesinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu sabah düğmeye basan ekipler, şafak vakti "Temizleme" adı verilen operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, adreslere koçbaşı kullanılarak girildi. Dronun da kullanıldığı operasyona yaklaşık 500 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
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