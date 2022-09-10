CHP yandaşı gazeteci ’ittifak devam edecek’ haberini apar topar kaldırdı: Yalanlandı geri çekiyorum

SAYMAZ: "HABERİ ÇEKİYOR VE ÖZÜR DİLİYORUM"

Saymaz, yaklaşık iki saat yaptığı yeni paylaşımla haberi çektiğini duyurarak, "Düzeltme ve özür: CHP ve İyi Parti liderlerinin danışmanları ile konuştum. 'Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında görüşme olmadı' dediler. Yetkili bir kişi olan kaynağım iddiasının arkasında olduğunu söylese de danışmanlar tarafından yalanlandığı için haberi çekiyor ve özür diliyorum" dedi.