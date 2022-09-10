CHP yandaşı gazeteci 'ittifak devam edecek' haberini apar topar kaldırdı: Yalanlandı geri çekiyorum
CHP yandaşlığıyla tanınan gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, son günlerde adeta birbirine giren CHP ve İYİ Parti'nin ittifakı sürdüreceklerini yazdı. Kısa bir süre sonra paylaşımını geri çeken Saymaz, "Danışmanlar tarafından yalanlandığı için haberi çekiyor ve özür diliyorum" dedi. Saymaz geçtiğimiz günlerde de AK Parti'nin birçok büyükşehirde birinci parti çıktığını açıkladıktan sonra linç edilmiş ve paylaşımlarını silmişti.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde, HDP'ye bakanlık verme vaadinde bulunmuştu. Gelişme sonrasında, ittifakın diğer kanadı İYİ Parti, bu vaade sert şekilde tepki göstermişti.
İki parti arasındaki gerilimi, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "CHP ile ittifak değiliz" diyerek ayyuka çıkarmıştı.
"AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞTÜ" HABERİ GERİ ÇEKİLDİ
CHP yandaşlığıyla tanınan gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Tekin'in açıklamaları nedeniyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini iddia etti.
"YOLA DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ"
Saymaz, "CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Akşener, bugün sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider Gürsel Tekin'in açıklamalarıyla başlayan krize el koydu. İki lider görüşmede, ittifakta sorun olmaksızın yola devam edeceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.
SAYMAZ: "HABERİ ÇEKİYOR VE ÖZÜR DİLİYORUM"
Saymaz, yaklaşık iki saat yaptığı yeni paylaşımla haberi çektiğini duyurarak, "Düzeltme ve özür: CHP ve İyi Parti liderlerinin danışmanları ile konuştum. 'Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında görüşme olmadı' dediler. Yetkili bir kişi olan kaynağım iddiasının arkasında olduğunu söylese de danışmanlar tarafından yalanlandığı için haberi çekiyor ve özür diliyorum" dedi.
ÖNCE PAYLAŞTI FIRÇA YİYİNCE SİLDİ
İsmail Saymaz geçtiğimiz günlerde de paylaştığı anketler sonrası takipçileri tarafından linç edilmiş tweetini silmek zorunda kalmıştı.
Saymaz, ORC ve ASAL Araştırma'nın seçim anketini paylaşarak İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Trabzon'da AK Parti'nin en az yüzde 30 oyla birinci parti olduğunu söyleyerek muhalefete uyarıda bulunmuştu.
CHP yandaşı Saymaz, partililerden aldığı tepki sonrası kısa sürede paylaşımını silmişti.
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