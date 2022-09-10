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Başkan Erdoğan imzaladı! İşte atama ve görevden alma kararları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2022
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Başkan Erdoğan imzaladı! İşte atama ve görevden alma kararları

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı atandı.

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