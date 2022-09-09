HDP'den ittifak ortaklarına gözdağı: Daha fazlasını istiyoruz
HDP vekili Garo Paylan, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin vadettiği 'demokrasi'nin eksik olduğunu söyledi. CHP'nin Türkiye'ye çok acı yaşattığını vurgulayan Paylan, "Gelinen noktada Türkiye’ye eksik bir demokrasi vadettiklerini görüyoruz." dedi. Ortak aday fikrine sıcak baktıklarını söyleyen HDP vekili, "Ortaklaşılan ilkelerle çıkaracağımız cumhurbaşkanı adayımızın yüzde 80’le kazanacağını iddia ediyoruz." diye konuştu.
HDP İstanbul vekili Garo Paylan katıldığı yayında, ittifak ortaklarına yönelik eleştirel söylemlerde bulundu. CHP'nin temsil ettiği çizginin geçmişte Türkiye'ye pek çok acılar yaşattığını, son zamanlarda belli çabalar içinde olduğunu söyleyen Paylan, "Buna rağmen gelinen noktada Türkiye'ye eksik bir demokrasi vadettiğini görüyoruz." dedi.
"ORTAK ADAY FİKRİNE AÇIĞIZ"
Muhalefetle ortak aday konusunu konuştuklarını itiraf eden Paylan, "Seçimden sonra 6 ay veya 1 yıl içinde anayasa değişikliğini katılımcı bir biçimde yapacağız, yasalar çıkarılacak, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, kadın özgürlüğü konusunda şu adımları birlikte atacağız diye toplumun önüne birlikte çıkabilsek bundan bir sinerji yakalanır." dedi.
"ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ YÜZDE 80 OYLA KAZANIR"
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in bakanlık yorumunun yarattığı tartışmayı değerlendiren ve bakanlık verilip verilmemesinin HDP'nin umrunda olmadığını belirten Paylan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Biz gelin müzakere edelim ve ülkeyi nasıl bu durumdan çıkaracağımızı konuşalım, diyoruz. Bu tekleşmek anlamına gelmez, kendimizden vazgeçmek anlamına da gelmez. Bunu başarabilirsek bizim bir iddiamız var; ortaklaşılan ilkelerle çıkaracağımız cumhurbaşkanı adayımızın yüzde 80'le kazanacağını iddia ediyoruz."
İTTİFAKI BİR KEZ DAHA İTİRAF ETTİ: MUHALEFETİN ADAYLARINA SEÇİM KAZANDIRDIK
2019 yılındaki yerel seçimlerde ittifak kurduklarını bir kez daha itiraf eden HDP vekili, muhalefetin yerel seçimleri örnek aldığını ve bu seçimin yerel seçim gibi olmayacağını söyledi.
Paylan, "Muhalefet biz kazandık diyor ama hayır bizim de katkımızla kaybettirdik. İstanbul'da yüzde15'lerde, Adana ve Mersin'de yüzde 20'lerde oylarımız, Ankara'daki oylarımız muhalefetin adaylarına kazandırıldı." ifadelerini kullandı.
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