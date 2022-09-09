HDP’den ittifak ortaklarına gözdağı: Daha fazlasını istiyoruz

İTTİFAKI BİR KEZ DAHA İTİRAF ETTİ: MUHALEFETİN ADAYLARINA SEÇİM KAZANDIRDIK

2019 yılındaki yerel seçimlerde ittifak kurduklarını bir kez daha itiraf eden HDP vekili, muhalefetin yerel seçimleri örnek aldığını ve bu seçimin yerel seçim gibi olmayacağını söyledi.

Paylan, "Muhalefet biz kazandık diyor ama hayır bizim de katkımızla kaybettirdik. İstanbul'da yüzde15'lerde, Adana ve Mersin'de yüzde 20'lerde oylarımız, Ankara'daki oylarımız muhalefetin adaylarına kazandırıldı." ifadelerini kullandı.