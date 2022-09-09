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İYİ Partili Ahat Andican da 'CHP ile ittifak değiliz' dedi: Uğur Poyraz'ın dedikleri doğru

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Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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İYİ Partili Ahat Andican da ’CHP ile ittifak değiliz’ dedi: Uğur Poyraz’ın dedikleri doğru

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, geride kalan gün, CHP ile ittifak içinde olmadıklarını söylemişti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican da bugün katıldığı canlı yayında, CHP ile ittifak için olmadıklarını söyledi. Poyraz'ın dediklerinin doğru olduğunu söyleyen Andican, yasal olarak bir ittifak kurulmasının henüz mümkün olmadığını ifade etti. Sunucu ve diğer konukların, "Cumhur İttifakı'nda böyle tartışmalar yok, 'mezara kadar' diyorlar" tepkisi üzerine Andican, "Söylem olarak ittifaklar" dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, son günlerde başta aday ve bakanlık tartışmaları olmak üzere birçok konuda birbirine girdi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, dün katıldığı canlı yayında, tartışmaları daha da alevlendirerek, partisinin CHP ile bir ittifak içinde olmadığını söyledi.

"CHP İLE İTTİFAK İÇİNDE DEĞİLİZ"

İYİ Parti'nin CHP ile ittifak içinde olmadığını vurgulayan Poyraz, "Altılı masa olarak tanımladığınız masanın bir tane kuruluş amaç ve tanımı var. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem." diye konuştu.

Stüdyodakilerin şaşkın bakışları arasında açıklamalarına devam eden Poyraz, kendisine yöneltilen, "CHP ile ortak olmadığınız mı söylüyorsunuz şu an?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt verdi.

İYİ PARTİLİ AHAT ANDİCAN DA 'CHP İLE İTTİFAK DEĞİLİZ' DEDİ: "UĞUR POYRAZ'IN DEDİKLERİ DOĞRU"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican da bugün katıldığı canlı yayında, CHP ile ittifak için olmadıklarını söyledi.

İYİ PARTİLİ AHAT ANDİCAN DA 'CHP İLE İTTİFAK DEĞİLİZ' DEDİ: "UĞUR POYRAZ'IN DEDİKLERİ DOĞRU" / VİDEO

Poyraz'ın dediklerinin doğru olduğunu söyleyen Andican, yasal olarak bir ittifak kurulmasının henüz mümkün olmadığını ifade etti.. Sunucu ve diğer konukların, "Cumhur İttifakı'nda böyle tartışmalar yok, 'mezara kadar' diyorlar" tepkisi üzerine Andican, "Söylem olarak ittifaklar" dedi.

"SÖYLEM OLARAK İTTİFAKLAR"

Andican'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Ben burada kaç defa altılı masanın resmi bir ittifak olmadığı söyledim. Milletvekili seçim kanununa göre, seçimlere ittifak yaparak katılan partiler, seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde ittifak kurabilir. Bunlar genel başkanların imzalarını içerek ittifak protokolünü teslim eder.

Ne Cumhur İttifakı resmi olarak ittifak, ne de Millet İttifakı resmen ittifaktır. Yasal açıdan bu böyle. Resmen, yasal olarak bir ittifak seçim tarihi belirlendiği itibaren oluşturulabilir.

Söylem olarak ittifaklar var. Yoktur denilince, altılı masa dağılmış, gelecekte bir ittifak olacak mı olmayacak mı izlenimi çıkmamış. Uğur Poyraz'ın dediği doğrudur."

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