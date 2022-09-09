İYİ Partili Ahat Andican da ’CHP ile ittifak değiliz’ dedi: Uğur Poyraz’ın dedikleri doğru

"SÖYLEM OLARAK İTTİFAKLAR"

Andican'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Ben burada kaç defa altılı masanın resmi bir ittifak olmadığı söyledim. Milletvekili seçim kanununa göre, seçimlere ittifak yaparak katılan partiler, seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde ittifak kurabilir. Bunlar genel başkanların imzalarını içerek ittifak protokolünü teslim eder.

Ne Cumhur İttifakı resmi olarak ittifak, ne de Millet İttifakı resmen ittifaktır. Yasal açıdan bu böyle. Resmen, yasal olarak bir ittifak seçim tarihi belirlendiği itibaren oluşturulabilir.

Söylem olarak ittifaklar var. Yoktur denilince, altılı masa dağılmış, gelecekte bir ittifak olacak mı olmayacak mı izlenimi çıkmamış. Uğur Poyraz'ın dediği doğrudur."