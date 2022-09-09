İYİ Parti masayı dağıttı: CHP ile ittifak içinde değiliz
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, CHP ile son günlerde yaşadıkları polemiklere ilişkin değerlendirme yaptığı canlı yayında, 'bir ittifak içinde olmadıklarını' söyledi. Canlı yayın konuklarının şaşkın bakışları arasında açıklamalarını sürdüren Poyraz, "Seçim kararı alındıktan sonra altı parti ittifak içinde olabilir" dedi. İYİ Parti Genel Sekreteri, kendisine yöneltilen "CHP ile ortak olmadığınızı mı söylüyorsunuz şu an?" sorusuna 'evet' yanıtını verdi.
CHP'nin 'HDP'ye bakanlık' vadetmesi sonrası ayyuka çıkan gerilimde oldukça önemli bir gelişme yaşandı.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı canlı yayında, partisinin CHP ile bir ittifak içinde olmadığını söyledi.
İYİ PARTİ MASAYI DAĞITTI: CHP İLE İTTİFAK İÇİNDE DEĞİLİZ / VİDEO
BU AÇIKLAMA ÇOK KONUŞULUR: "CHP İLE İTTİFAK İÇİNDE DEĞİLİZ"
İYİ Parti'nin CHP ile ittifak içinde olmadığını vurgulayan Poyraz, "Altılı masa olarak tanımladığınız masanın bir tane kuruluş amaç ve tanımı var. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem." dedi.
Stüdyodakilerin şaşkın bakışları arasında açıklamalarına devam eden Poyraz, kendisine yöneltilen, "CHP ile ortak olmadığınız mı söylüyorsunuz şu an?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt verdi.
"SEÇİM KARARI OLURSA İTTİFAK OLABİLİR"
Poyraz sözlerinin devamında, "Defalarca ifade ettiğimiz çok net bir şey var. Biraz önce de ittifakın tanımını verdim. Seçim kararı alındıktan sonra, Altılı masadaki altı parti seçimden sonra, seçim kararı ile birlikte, altı parti ittifak olabilir. İçlerinde birkaç tanesi ittifak olabilir seçim kararı verildiğinde" diye konuştu.
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