İYİ Parti masayı dağıttı: CHP ile ittifak içinde değiliz

"SEÇİM KARARI OLURSA İTTİFAK OLABİLİR"

Poyraz sözlerinin devamında, "Defalarca ifade ettiğimiz çok net bir şey var. Biraz önce de ittifakın tanımını verdim. Seçim kararı alındıktan sonra, Altılı masadaki altı parti seçimden sonra, seçim kararı ile birlikte, altı parti ittifak olabilir. İçlerinde birkaç tanesi ittifak olabilir seçim kararı verildiğinde" diye konuştu.