Son dakika: Başkan Erdoğan’a hakaret eden Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı

Başkan Erdoğan'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kaftancıoğlu'nun 12 Ağustos'taki toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı ve hukuk düzeni tarafından hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir üslup ile yüz kızartıcı ifadeler kullanmak suretiyle onur, şeref ve haysiyetini zedelediği ve ağır hakaretler ile kişilik haklarını ihlal ettiği ifade edildi.