Son dakika: AK Parti'den CHP'ye sert tepki! Canan Kaftancıoğlu'na "Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır" çıkışı

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları;

Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı "diktatör" diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur.

Milli iradeyle kavgalı bu zihniyet daha önce de "Erken seçimle veya başka bir şekilde" iktidarı devirmekten söz ederek, demokrasi düşmanı müdahale çağrısında bulunuyordu. Seçimle iktidar değişimi nasıl olur herkes biliyor. Seçim dışında neyi kastettikleri ise asıl niyetleridir.