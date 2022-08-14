Son dakika: AK Parti'den CHP'ye sert tepki! Canan Kaftancıoğlu'na "Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır" çıkışı
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefetin iftiralarına sert tepki. Sözcü Çelik resmi sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı "diktatör" ifadeleriyle hedef alan CHP'li Canan Kaftancıoğluna "Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır." ifadeleriyle sert çıktı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki gösterdi. Sözcü Çelik resmi sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı "diktatör" ifadeleriyle hedef alan CHP'li Canan Kaftancıoğluna "Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır." ifadeleriyle sert çıktı.
İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları;
Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı "diktatör" diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur.
Milli iradeyle kavgalı bu zihniyet daha önce de "Erken seçimle veya başka bir şekilde" iktidarı devirmekten söz ederek, demokrasi düşmanı müdahale çağrısında bulunuyordu. Seçimle iktidar değişimi nasıl olur herkes biliyor. Seçim dışında neyi kastettikleri ise asıl niyetleridir.
Örgütlü nefret siyaseti, gerçek niyetini demokratik söylemin arkasına saklayarak sinsi bir oyun oynuyor. Gerçek demokrasi sınavlarında ise sürekli sınıfta kalıyorlar.
Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanına "diktatör" demek, demokratik siyaseti nefret siyasetinin örtüsü olarak kullananların dilidir.
Cumhurbaşkanımıza muhalefet diliyle değil Yassıada diliyle hitap etmek, demokratik siyasetin namusuna kastetmektir. Yassıada Zihniyeti ile arasına mesafe koyamayanlar Cumhuriyetten, demokrasiden ve milli iradeden söz edemez!
Yassıada zihniyetine yaslanarak sözde demokrat görünmeye çalışanların bu süreçlere ilkesel değil keyfi yaklaştıkları ortadadır. CHP yönetiminin, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı söylenen söz hakkında net bir tavır alması gerekmektedir.
Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır. Partimizin kuruluş yıldönümünde bir kere daha ilan ediyoruz ki, millet egemenliğini, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi milli iradeye saygısızlık yapan dikta zihniyetine karşı korumaya devam edeceğiz.
KAFTANCI OĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP'nin 81 il gençlik kolları başkanları İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya'daki merkezinde bir araya gelmişti.
Etkinlikte skandal açıklamalarda bulunan Canan Kaftancıoğlu, "Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" ifadelerine yer verdi.
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