Selahattin Demirtaş Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıktı

Soruşturmaya ilişkin bir haberin görselini paylaşan Demirtaş, "Eğer bu ülkede diktatörlük olsaydı diktatör dediğiniz için hakkınızda hemen soruşturma açılırdı. Var mı öyle bir şey? Saçmalamayın lütfen!" diyerek Kaftancıoğlu'na arka çıktı.