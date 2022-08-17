Selahattin Demirtaş Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği için hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin incelenmesi sonucunda, İstanbul Planlama Ajansı merkezinde 12 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda, Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmasında, Başkan Erdoğan yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatmıştı.
Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca soruşturma yürütüleceği ifade edilmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATLARI DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Başkan Erdoğan'ın avukatlarınca da Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak cezalandırılması talep edilmişti.
KAFTANCIOĞLU'NA HDP'Lİ DEMİRTAŞ SAHİP ÇIKTI
Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kaftancıoğlu'nun skandal açıklamalarını savundu.
Soruşturmaya ilişkin bir haberin görselini paylaşan Demirtaş, "Eğer bu ülkede diktatörlük olsaydı diktatör dediğiniz için hakkınızda hemen soruşturma açılırdı. Var mı öyle bir şey? Saçmalamayın lütfen!" diyerek Kaftancıoğlu'na arka çıktı.
KAFTANCIOĞLU'NUN SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği, mayıs ayında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmiş ve Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmişti.
Silivri Cezaevi'ne gönderilen Kaftancıoğlu, denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı.
Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası'nın 53. maddesine göre 'Parti yöneticisi olmasına kısıtlama' getirilmesini öngören cezayı da onadığı için Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürülmüştü.
HDP DAHA ÖNCE DE ARKA ÇIKMIŞTI
Kaftancıoğlu'nun siyasi üyeliğinin düşürülmesi ve siyaset yasağı almasının ardından CHP'nin ittifak ortağı HDP'den art arda destek mesajları paylaşılmıştı.
Kaftancıoğlu'nun hüküm giymesini eleştiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Bu karar yargının değil siyasal erkin verdiği bir karardır" demişti.
HDP vekili Filiz Kerestecioğlu ise, "Kendisini ilk Toplumsal Bellek Platformu aileleriyle yaptığı zaman tanıdım ve dost bildim. Mücadeleci, örgütleyici bir kadını zalimler asla gözden kaçırmaz! Ama zulümle abad olamayacaksınız. Bu ülkeyi kadınlar birlikte aydınlığa çıkaracağız. Geçmiş olsun" ifadelerini kullanmıştı.
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