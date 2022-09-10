Afetzedelerin yaraları sarıldı! Başkan Erdoğan çiftçi aileyi traktör için iki kez aradı: Allah ondan razı olsun

"ESKİ KALEMLER İLE YENİSİ ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR"

Kalemler Mahallesi Muhtarı Mustafa Cansız, (62) Manavgat yangınından sonra devlet yetkililerinin hemen kendilerine destek için geldiklerini söyledi. Cansız, "Yangın felaketinde perişan olduk, çok üzüldük. Büyük bir felaketti. Bu yangın ilk anda köyümüze gelecek gibi değildi sonra bir anda köyü sardı. Aşağı yukarı yarım saat içinde yangın her yeri sardı. Yangının ertesi günü benim hanımım da vefat etti, ağır hastaydı. Yangın o kadar şiddetliydi ki cenazeyi 3 gün sonra toprağa verebildik" dedi.

Yangında, 57 evin yandığını söyleyen Cansız, "Cumhurbaşkanımız geldi, herkesi teselli etti ve herkesin evinin yeniden yapılacağını söyledi. Traktörlerimiz de yanmıştı. 2-3 gün içinde yanan traktörlerimiz de geldi. Eski Kalemler ile yeni Kalemler arasında dağlar kadar fark var. Çağ atlamış gibi oldu. Eski Kalemler de 70-80 yıllık evler vardı. Yanan evler arasında 7 yahut 8 yeni ev vardı, kalanı harabe gibiydi. Burada şimdi 13'ü toplu konut olmak üzere 57 evin tamamının yenisi yapıldı. 270 metrekarelik köy konağı da yapıldı. Devletimizden Allah razı olsun, bu Manavgat'ta görülmemiş bir şey. Okulumuz yeni yapıldı çok güzel oldu, sağlık ocağımız yapıldı, orası da şahane oldu. Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.