Afetzedelerin yaraları sarıldı! Başkan Erdoğan çiftçi aileyi traktör için iki kez aradı: Allah ondan razı olsun
Antalya'da geçtiğimiz yılın temmuz ayında başlayan orman yangınları, tüm ülkenin ciğerini yakmıştı. Yangından en çok etkilenen bölge olan Manavgat'ta, devletin seferberliğiyle yaralar kısa sürede sarıldı. Elim olayda evini ve traktörünü kaybeden Akça ailesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine verdiği sözleri kısa sürede yerine getirdiğini vurgulayarak devlete ve millete teşekkür etti. 64 yaşındaki Mithat Akça, Başkan Erdoğan'ın traktör için kendisini iki kez aradığını belirterek, "Yangından hemen sonra Cumhurbaşkanımız köyümüze geldi. Omzuma elini koydu, 'Sana yeni traktör göndereceğim' dedi. Birkaç gün sonra 'Traktörün geliyor, haberin olsun' diyerek aradı. Allah ondan ve milletimizden razı olsun. Yeni evimizden memnunum, evimiz çok güzel." diye konuştu.
Başta Akdeniz ve Ege olmak üzere 49 ilde çıkan orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce hektar orman küle döndü, birçok hayvan da telef oldu. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yandığı Manavgat, yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçti.
MANAVGAT YENİDEN İNŞA EDİLDİ
Felaket sonrası devlet seferber oldu, vatandaşların yaraları sarılmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; evlerini yangında kaybedenlere yenilerinin yapılması için harekete geçti. Yangın mağdurlarına önce konteynerler verildi.
Bir yıl içinde de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Manavgat'ta toplam 900 afet konutu yapıldı. Bölge mimarisine uygun 2'şer katlı taş evler inşa edildi. Yangın ihtimaline karşın evlerin inşasında yanmaz malzemeler kullanıldı. Mağdur aileler, devlet desteğiyle yapılan yeni konutlarına kavuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN TRAKTÖR İÇİN İKİ KEZ ARADI
4 çocuk babası Mithat Akça (64), 10 yaşından beri çiftçilik yapıyor. Kalemler Köyü'nde çıkan yangında, evini ve traktörünü kaybetti. Afet bölgesini ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akça'ya traktörlerinin yenileneceğini ve en kısa sürede gönderileceğini söyledi. 3 gün içinde yeni traktörüne kavuştu.
Geçtiğimiz günlerde ise yeni evine yerleşen Mithat Akça, "Yangın, 25 dakika içinde tüm köyü küle çevirdi. O kadar şiddetli bir rüzgar vardı ki ateş önüne gelen her şeyi yaktı yıktı. Yangından hemen sonra Cumhurbaşkanımız köyümüze geldi. Omzuma elini koydu, "Sana yeni traktör göndereceğim" dedi. Cumhurbaşkanımız, 3 gün sonra beni bir daha arayarak, "Traktörün geliyor, haberin olsun" diye konuştu. Allah ondan ve milletimizden razı olsun. Yeni evimizden memnunum, evimiz çok güzel. Allah böyle felaket göstermesin bir daha" ifadelerini kullandı.
"YENİ EVLERİMİZE KIYMET BİÇEMEYİZ, ÇOK GÜZEL"
Süleyman Özcan (55), hayvancılıkla uğraşıyor. Bin bir emekle yaptığı evini yangında kaybetti. Devletin desteğiyle yeniden ayağa kalkan Özcan, şöyle konuştu: "Devletimiz bir gün içinde köyümüze geldi. A'dan Z'ye her şeyden yardım geldi. Yeni evlerimize kıymet biçemeyiz. O kadar güzel o kadar özel yaptılar. İçi dışı çok kaliteli oldu."
"YANAN EVLERİMİZİN YERİNE YENİSİ YAPILDI"
Urkıya Özen (62) ve Ahmet Özen (64) çifti ise 36 yıldır evli. Tüm birikimleri, bir saat içinde küle döndü. Devlet yetkililerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Urkıya Özen, şunları söyledi: "Çok şükür yanan evimizin yerine yenisi yapıldı, anahtarımızı teslim aldık ve içinde oturuyoruz. Yarım saatte kocaman köy ve çevresi yandı. Hepimiz ölebilirdik. Allah bir daha göstermesin"
"ESKİNİN MAZİSİ VAR YENİSİ DE ÇOK GÜZEL"
Rıfat Akça (68), tam 42 yıl şoförlük yaptı. Yangından sonra işleri bozuldu ve mesleğini bıraktı. Afetten 3 gün sonra 50 bin lira yardım parası aldı. Akça, yangın günü devletin yanlarında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Evlerimiz çok güzel oldu. Yeni evimizin her şeyinden çok memnunuz. Köyümün böyle olacağı hiç aklımdan geçmemişti. İlk başta tanıyamadım. Eski evimin mazisi, hatıraları vardı. Yeni evim çok ferah ve çok geniş inşa edildi. Allah devletimizden razı olsun."
"YENİ MOTOR VERDİLER"
Fatih Tunç (17) lise öğrencisi. Sağlık personeli olmayı hedefliyor. "Babamın 50 yıllık emeği saatler içerisinde gözümüzün önünde yandı" diyor ve ekliyor: "Köy alev alevdi. Çok büyük bir felaketti. Motorum yandı. Konya Büyükşehir Belediye başkanımız bana bir motor verdi. Şuan hala kullanıyorum motoru. Yangın felaketinde milletin yanından duran herkesten Allah razı olsun."
"ESKİ KALEMLER İLE YENİSİ ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR"
Kalemler Mahallesi Muhtarı Mustafa Cansız, (62) Manavgat yangınından sonra devlet yetkililerinin hemen kendilerine destek için geldiklerini söyledi. Cansız, "Yangın felaketinde perişan olduk, çok üzüldük. Büyük bir felaketti. Bu yangın ilk anda köyümüze gelecek gibi değildi sonra bir anda köyü sardı. Aşağı yukarı yarım saat içinde yangın her yeri sardı. Yangının ertesi günü benim hanımım da vefat etti, ağır hastaydı. Yangın o kadar şiddetliydi ki cenazeyi 3 gün sonra toprağa verebildik" dedi.
Yangında, 57 evin yandığını söyleyen Cansız, "Cumhurbaşkanımız geldi, herkesi teselli etti ve herkesin evinin yeniden yapılacağını söyledi. Traktörlerimiz de yanmıştı. 2-3 gün içinde yanan traktörlerimiz de geldi. Eski Kalemler ile yeni Kalemler arasında dağlar kadar fark var. Çağ atlamış gibi oldu. Eski Kalemler de 70-80 yıllık evler vardı. Yanan evler arasında 7 yahut 8 yeni ev vardı, kalanı harabe gibiydi. Burada şimdi 13'ü toplu konut olmak üzere 57 evin tamamının yenisi yapıldı. 270 metrekarelik köy konağı da yapıldı. Devletimizden Allah razı olsun, bu Manavgat'ta görülmemiş bir şey. Okulumuz yeni yapıldı çok güzel oldu, sağlık ocağımız yapıldı, orası da şahane oldu. Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.
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