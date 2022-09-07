Bakanlık duyurdu: Bugün çıkan 22 orman yangınından 20’si söndürüldü! Mersin yangınına 11 uçak 29 helikopterle müdahale sürüyor

Bugün Mersin ve Manisa başta olmak üzere 22 farklı noktada orman yangını çıktı. Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ve Silifke ilçesine bağlı bir mahalleye kadar yayılan yangın, yer ekibinin yanı sıra gece görüş ve sürüş sistemli helikopterle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.