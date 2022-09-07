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Bakanlık duyurdu: Bugün çıkan 22 orman yangınından 20'si söndürüldü! Mersin yangınına 11 uçak 29 helikopterle müdahale sürüyor

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Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Bakanlık duyurdu: Bugün çıkan 22 orman yangınından 20’si söndürüldü! Mersin yangınına 11 uçak 29 helikopterle müdahale sürüyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ve Silifke ilçesine bağlı bir mahalleye kadar yayılan yangın, yer ekibinin yanı sıra gece görüş ve sürüş sistemli helikopterle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün çıkan 22 yangından 20'sinin kontrol altına alındığı vurgulanırken, "11 Uçak 29 Helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv Güç) 138 Arazöz 15 Dozer 850 Personel ile devam etmektedir." denildi. Ayrıca yangında 5 personelin yaralandığı belirtildi.

Bugün Mersin ve Manisa başta olmak üzere 22 farklı noktada orman yangını çıktı. Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ve Silifke ilçesine bağlı bir mahalleye kadar yayılan yangın, yer ekibinin yanı sıra gece görüş ve sürüş sistemli helikopterle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

MERSİN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün çıkan 22 yangından 20'sinin kontrol altına alındığı vurgulanırken, "11 Uçak 29 Helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv Güç) 138 Arazöz 15 Dozer 850 Personel ile devam etmektedir." denildi. Ayrıca yangında 5 personelin yaralandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mersin ili Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 07:13'te başlayan orman yangınına saat 07:20 itibarı ile ilk müdahale yapılmıştır. Yangını kontrol altına alma çalışmaları;

11 Uçak 29 Helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv Güç) 138 Arazöz 15 Dozer 850 Personel ile devam etmektedir.

Orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralanmış olup, tedavileri yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edilmiştir.

7 Eylül 2022 tarihinde ülkemiz genelinde 13 orman yangını, 9 kırsal alan yangını çıkmıştır. Bu yangınlardan 20'si kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları sürmektedir. Mersin/Gülnar ve Manisa/Soma'da çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Mersin’de orman yangını! MERSİN'DE ORMAN YANGINI!
Orman yangınlarının izi uzaydan görüntülendi ORMAN YANGINLARININ İZİ UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

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