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Son dakika: Antalya'da orman yangını! Alevler Demre'yi sardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Son dakika: Antalya’da orman yangını! Alevler Demre’yi sardı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Demre ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece havadan müdahale ediliyor.

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