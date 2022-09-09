Zeytin Dalı bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı şehit oldu

16 GÜNDÜR TEDAVİ ALTINDAYDI

İlk olarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Uçakcı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. 16 gündür GATA'da tedavi gören Uzman Çavuş Uçakcı, bugün şehit oldu.

Şehidin Çorum'un Sungurlu ilçesindeki evine ateş düştü. Acı haberi Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve askeri yetkililer tarafından ailesine verildi.