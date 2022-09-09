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Zeytin Dalı bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı şehit oldu

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Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Zeytin Dalı bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 23 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, 24 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralandı.

16 GÜNDÜR TEDAVİ ALTINDAYDI

İlk olarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Uçakcı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. 16 gündür GATA'da tedavi gören Uzman Çavuş Uçakcı, bugün şehit oldu.

Şehidin Çorum'un Sungurlu ilçesindeki evine ateş düştü. Acı haberi Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve askeri yetkililer tarafından ailesine verildi.

Şehidin Sungurluoğlu Mahallesi'nde oturduğu ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evine askeri yetkililer de gelirken, evin önünde kurulan taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

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