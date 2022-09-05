05 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Helikopter kazasında 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Helikopter kazasında 1 askerimiz şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
ABONE OL
Son dakika: Helikopter kazasında 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberleri... Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kazada kırıma uğradı. Olayda Ordu Fatsa nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA