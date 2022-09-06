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Başkan Erdoğan, şehit Ümit Kesti'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Başkan Erdoğan, şehit Ümit Kesti’nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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