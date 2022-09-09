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Yavaş'ın ihale kıyağına Kılıçdaroğlu'ndan veryansın: Gözünün yaşına bakmam

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Yavaş’ın ihale kıyağına Kılıçdaroğlu’ndan veryansın: Gözünün yaşına bakmam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın ifşa ettiği, Mansur Yavaş'ın İYİ Partililere dağıttığı ihalelere ilişkin üstü kapalı açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından manidar bir zamanlama ile çıkış yapan CHP lideri, "'AK Parti’nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler' demeyenler yol arkadaşım olacak." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında, "Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola." dedi. İmamoğlu'nun parti kuracağı iddialarının ayyuka çıktığı dönemde, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu çıkış, iki belediye başkanına kapıyı gösterdiği şeklinde yorumlandı.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, "HDP'lilerin oylarıyla kazanılan belediyelerde İYİ Partililere ihaleler verildiği" iddiasını gündeme getirmişti. İYİ Parti, açıklamaların asılsız olduğunu öne sürüp, Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yarkadaş, geride kalan gün katıldığı canlı yayında, İYİ Parti'nin ihale ağını sayfa sayfa yayınlamış, "İYİ Partililer yapınca buna göz mü yumacağız? Ben ciddiye almadığım için cevap vermedim çünkü bana kimse haddimi bildiremez." diye konuşmıştu.

Yarkadaş, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale aldığını açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A VERYANSIN

İhale tartışmaları gündeme bomba gibi düşerken Twitter hesabından peş peşe açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. 5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız. "AK Parti'nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler" demeyenler yol arkadaşım olacak. Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor." dedi.

Bir operasyon olduğunu ve arkasındakileri de bildiğini söyleyen CHP lideri sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Benimle olacaklara net söyledim! Bay Kemal'de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar, bunu bilerek gelsinler.

Gelenler; çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola."

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

"Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" sözlerinin muhatabının kendi yol arkadaşları olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkanı'nın paylaşımında yer alan "Gidenlere uğurlar ola" sözleri parti kuracağı iddia edilen Ekrem İmamoğlu'na tepki olarak yorumlandı.

"'AK Parti'nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler' demeyenler yol arkadaşım olacak" sözleri ise doğrudan Yavaş'a üstü kapalı bir uyarı olarak değerlendirildi.

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