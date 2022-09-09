Yavaş’ın ihale kıyağına Kılıçdaroğlu’ndan veryansın: Gözünün yaşına bakmam

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

"Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" sözlerinin muhatabının kendi yol arkadaşları olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkanı'nın paylaşımında yer alan "Gidenlere uğurlar ola" sözleri parti kuracağı iddia edilen Ekrem İmamoğlu'na tepki olarak yorumlandı.

"'AK Parti'nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler' demeyenler yol arkadaşım olacak" sözleri ise doğrudan Yavaş'a üstü kapalı bir uyarı olarak değerlendirildi.