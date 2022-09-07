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En ufak bir depreme bile dayanacak gücü kalmamış! Dev kayalar ile dolgu yapılacak! Kız Kulesi ne zaman ziyarete açılacak? Tarih belli oldu

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Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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En ufak bir depreme bile dayanacak gücü kalmamış! Dev kayalar ile dolgu yapılacak! Kız Kulesi ne zaman ziyarete açılacak? Tarih belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nde başlattığı tadilat ile ilgili oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu çökerken bazı çarpıcı gerçekler de ortaya çıktı. 5 şiddetindeki bir depremde bile yıkılacak binanın yanı sıra üzerinde kurulu olduğu adanın da aşındığı belirlendi. Ada dev kayalar kullanılarak güçlendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nde başlattığı tadilat ile ilgili oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu çökerken bazı çarpıcı gerçekler de ortaya çıktı.

5 şiddetindeki bir depremde bile yıkılacak binanın yanı sıra üzerinde kurulu olduğu adanın da aşındığı belirlendi.

Ada dev kayalar kullanılarak güçlendirilecek.

1940 yılındaki restorasyon sırasında beton kullanılan bölümler değiştirilecek. Bunun yerine 1800'lü yıllardaki görüntüsüne benzer şekilde kubbe ahşaptan yapılacak.

Burada son derece dayanıklı bir malzeme kullanılacak. Ayrıca Kule'nin bayrak direği çelik bir direk ile değiştirilecek.

GÜÇLENDİRME YAPILACAK

Kız Kulesi'nin genel yapısının yanısıra üzerine kurulu olduğu adanın durumu da detaylı olarak incelendi. Balık adamlar deniz altındaki bölümün kontrolünü yaptı.

Kuzey yönünden adaya gelen dalgaların ve dip akıntısının daha önce yapılan dolguları ve ince malzemeyi ada altından sürüklediği görüldü. Burada Ulaştırma Bakanlığı bir çalışma yapacak. Dev kayalar ile dolgu yapılıp ada güçlendirilecek. İskeleler yenilenecek.

Ayrıca Kız Kulesine giden temiz su elektrik hatları yenilenecek, kanalizasyon erişimi sağlanacak, paratoner takılacak.

BAHARDA HALKA AÇILACAK

Kız Kulesi'ndeki çalışmaların 2023 yılının başında tamamlanması ve bahar aylarında da halka açılması planlanıyor.

Vatandaşlar tekneler ile Kız Kulesine gidip avluda bulunan seyirdim teraslarında dolaşıp ahşam merdivenlerden kuleye çıkabilecek ve İstanbul manzarasını izleyebilecek. İsteyen küçük kafede oturup çay ve kahvesini içebilecek.

Sökülen kısım tarihi değil "SÖKÜLEN KISIM TARİHİ DEĞİL"
Kız Kulesi’nin restorasyon öncesi görüntüleri KIZ KULESİ'NİN RESTORASYON ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ
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