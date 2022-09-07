En ufak bir depreme bile dayanacak gücü kalmamış! Dev kayalar ile dolgu yapılacak! Kız Kulesi ne zaman ziyarete açılacak? Tarih belli oldu

Kuzey yönünden adaya gelen dalgaların ve dip akıntısının daha önce yapılan dolguları ve ince malzemeyi ada altından sürüklediği görüldü. Burada Ulaştırma Bakanlığı bir çalışma yapacak. Dev kayalar ile dolgu yapılıp ada güçlendirilecek. İskeleler yenilenecek.