Başkan Erdoğan'dan Balkan ziyaretleri dönüşü uçakta kritik açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sen kimsin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna-Hersek ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lılara iade" çıkışına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sen kimsin" dedi. 'HDP'ye bakanlık' krizine de değinen Başkan Erdoğan, "Ben böyle çürük tahtalara basmam" şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.
KILIÇDAROĞLU'NUN "KHK" AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ
Kılıçdaroğlu, KHK'lıları göreve iade edeceğinden bahsetti ve bununla ilgili olarak bir parti görevlisi de olduğunu söyledi. Siz de böyle bir yetkisinin olmadığını söylediniz. Ama işin arkasında başka bir şey daha var. Bu KHK'lılar, siz de belirttiniz, PKK'lılar ve FETÖ'cüler. Bunların ikisinin birlikte arkada bıraktığı on binlerce şehidimiz var, verdiği büyük zarar var. Altılı masadan da bununla ilgili herhangi bir itiraz yok, çok mutlular. Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladığımız bir noktada Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmak, bizi nereye götürmek istiyor?
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR / VİDEO
Yani siz aslında sorunun içinde cevabı verdiniz. "Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda" diyoruz. Ama bunların şüheda diye bir dertleri var mı, yok. Neymiş; FETÖ'cülerle, KHK'lılarla ilgili "ben bırakacağım" diyor. Sen kimsin, sen neyi bırakıyorsun? Eğer bu ülke bir hukuk devletiyse bu hukuk devletinde bu kararı verecek olan merci bellidir. Neresidir? Yargıdır. Yargı bunun kararını verir. Ama o, bu kararı yargıya bırakmıyor, kendisi bu kararı verecekmiş! Yani bunların bir defa hukuk tanımazlığı da var, kanun tanımazlığı da var. Bay Kemal'e sormak lazım "sen bu yetkiyi nereden alıyorsun?" O masanın etrafında olanlarda da bu konuyla ilgili gariplikler var. Bir defa böyle bir yetki yok. Şimdi zaten bunlara kalsa ne yapacaklar; "Abdullah Öcalan'ı da bir KHK kararıyla bırakacağım" derler. Demirtaş için de derler. Diğerleri için de derler. Öyle bir yetki var mı? Bizim bu kadar şehidimiz var. O şehitlerimizin anacıkları ve bu milletin evlatları bu işe nasıl bakar! Asla böyle bir şeye prim vermek mümkün değil. Bu kadar şehidimiz olacak, bütün bu şehitlerimizin faillerine siz tahliye kararı vereceksiniz veya beraat kararı vereceksiniz! Bizler bu ülkede siyaset yaptığımız sürece kolay değil bu işler.
HDP'YE BAKANLIK KRİZİNE CEVAP
Benim sorum iç siyasetle ilgili olacak. Altılı masada CHP'den gelen "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışıyla başlayan tartışma karşılıklı atışmalarla sürüyor. Seçime de az bir zaman kaldı ama buna rağmen herhangi bir aday belirleyememiş olmaları da göz önünde bulundurulursa bu yapının ülke yönetimine talip olmak istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani onu benim değerlendirmem doğru olur mu? Ben böyle çürük tahtalara basmam. Yani bu adı altılı masa olan, nereye gideceği belli olmayan bu yapıdan hiçbir şey çıkmaz. Varsa adayınız adayınızı açıklarsınız değil mi? Ama şu anda altılı masanın yaptığı tek iş var; "Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?" Tek yaptıkları iş bu. Sıralamaya koymuşlar. Başka bir şeyi hiç duydunuz mu? "Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?" Hep bu. Bir mesafe alın, bir adım atın; yok. Herhalde bunlar Yüksek Seçim Kurulunun açıklamayı yaptığı ana kadar bir karar alamayacaklar diye düşünüyorum.
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