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Kız Kulesi'nde incelemede bulunan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: Sökülmesi gereken kısmı sökülmüş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Kız Kulesi’nde incelemede bulunan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: Sökülmesi gereken kısmı sökülmüş

Kız Kulesi'nin restorasyonunda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay,  "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak" dedi. Ahunbay, "Sökülen kısım tarihi eser değildi, 1940'larda yapılan betonarme bir yenilemeydi." diye konuştu.

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