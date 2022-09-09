CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? İsminde imzasını taşıyor: EKİM Partisi...
CHP kulisleri, Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı ve ardından gelen "Genel başkan adayı olurum" iddiasıyla çalkalanırken, bir kulis haberi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevresinden geldi. Siyaset kulislerini yakından takip eden Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde önemli bir detaya yer verdi. Övür yazısında " 'Yok, daha neler' dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız... İlk bakışta bu kulis haberi tebessüm ettirebilir ama "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diye de bir atasözümüz var" ifadelerini kullandı. Övür İmamoğlu'nun düşündüğü parti ismiyle ilgili bile söylentilerin olduğuna değindi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri ve ardından gelen "Genel başkan adayı olurum" iddiası kulisleri hareketlendirirken, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür çok konuşulacak bir yazıyı köşesine taşıdı.
Övür, "İmamoğlu parti mi kuruyor?" başlık yazısında 'Yok, daha neler' dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız... İlk bakışta bu kulis haberi tebessüm ettirebilir ama "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diye de bir atasözümüz var" ifadelerini kullandı. Ayrıca Övür, İmamoğlu'nun düşündüğü parti ismiyle ilgili bile söylentilerin olduğuna değindi.
İşte Mahmut Övür'ün "İmamoğlu parti mi kuruyor?" başlık yazısı:
CHP kulisleri, Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı ve ardından gelen "Genel başkan adayı olurum" iddiasıyla çalkalanırken, bir kulis haberi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevresinden geldi. O çevrede henüz fısıltı düzeyinde ilginç bir oluşumdan söz ediliyor. Denilen şu: Kibirli çıkışlarıyla irtifa kaybeden ama kafasına koyduğu "o makam" talebinden vazgeçmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlanıyor.
ADI EKİM PARTİSİ
"Yok, daha neler" dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız... İlk bakışta bu kulis haberi tebessüm ettirebilir ama "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diye de bir atasözümüz var. Yabana atmamak gerekiyor.
Kulislerde henüz fısıltı biçiminde, İmamoğlu ve yakın ekibinde yer alan Necati Özkan, Murat Ongun ve Soner Yalçın'ın yeni bir siyasi strateji oluşturdukları ve adını EKİM koydukları bir partiyle siyasi yolculuğa çıkacakları konuşuluyor.
Kibir konusunda ekibi de İmamoğlu'ndan geri kalmış değil. Baksanıza partinin ismi bile Ekrem İmamoğlu imzası taşıyor: "EK-İM".
İlham kaynakları da Fransa Cumhurbaşkanı Macron... Onlara göre; İmamoğlu, "Macron Modeli" ile 6'lı masanın iç kavga ve kaos yaşadığı bir zaman diliminde "ezber bozan" bir çıkışla müthiş bir rüzgâr estirebilir. Hesapları bu... Olur mu, bilemem ama CHP genel başkanlığı beklentisinden daha az gerçekçi değil. Daha önce de post-truth bir siyasetçi olarak bu modeli deneyeceği yazılmıştı.
Kulislerde konuşulanların bazıları gerçekleşmese bile son 40 yılın siyaset kulislerini izleyen biri olarak, "Olamaaaz..." denilen çok şeyin doğru çıktığını gördüm.
Mesela 367 garabeti sonrası yapılan 2007 seçimlerine giderken, rahmetli Süleyman Demirel'in Baykal'lı CHP'den milletvekili adayı olacağını yazmıştım. Gazeteciler bu soruyu Demirel'e de Baykal'a da sordular. İkisi de, "Adaylık yok" demişti. Ancak bunun gerçek olduğunu ama Demirel'in kendisi yerine iki isim önerdiğini bütün CHP yönetimi biliyor. O isimlerden biri de bugünlerde gündem belirleyen Gürsel Tekin'di.
Böyle bir hamle, sadece 6'lı masayı değil CHP'yi de sarsar. Buna karşı Kılıçdaroğlu'nun kendisi mi aday olur yoksa İyi Parti'nin dayatması Mansur Yavaş'ın elini mi havaya kaldırır göreceğiz.
Sığındıkları tek argüman "hayat pahalılığı" olan 6'lı masadaki partilerin işi hiç kolay değil.
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