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Başkan Erdoğan'dan Balkan turuna ilişkin paylaşım: Kardeşlerimizin her zaman yanındayız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Başkan Erdoğan’dan Balkan turuna ilişkin paylaşım: Kardeşlerimizin her zaman yanındayız

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamlayarak yurda döndüğünü belirterek, "Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

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