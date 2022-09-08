Son dakika: Şahan Gökbakar 6'lı masayı fena tiye aldı: Altılı yattı gibi! Masa değil ganyan! Şirin Payzın'dan da sert eleştiri
Son dakika haberi... Bir araya geldikleri günden bu yana sayısız toplantı yapan ancak ortak aday konusunda bir arpa boyu yol gidemeyen ve birbirine giren 6'lı masaya muhalif olarak bilinen oyuncu Şahan Gökbakar da tepki gösterdi. Gökbakar, "Altılı yattı gibi... Masa değil yaaa... Ganyan Ganyaan." sözleriyle 6'lı masayı fena tiye aldı. Muhalefet liderlerine yakınlığı ile bilinen gazeteci Şirin Payzın ise 6'lı masanın toplantılarında ülke için çözüm üretilmediğini belirterek sert eleştiride bulundu.
2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kala muhalefetin adaylık bilmecesi tam gaz sürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir türlü aday çıkaramayan muhalefet, hal böyleyken çeşitli esprilere de konuk oluyor.
ŞAHAN TİYE ALDI
Bir türlü adayını belirleyemeyen muhalefet partileri, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a malzeme oldu.
Gökbakar, muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masayı kendine has üslubuyla tiye aldı.
"MASA DEĞİL YAAA... GANYAN GANYAAN."
Gökbakar, "Altılı yattı gibi... Masa değil yaaa... Ganyan Ganyaan." dedi.
Ünlü komedyen tweet'inin sonuna ise gülen ifadeler eklemeyi unutmadı.
Gökbakar'ın bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
ŞİRİN PAYZIN'DAN DA SERT ELEŞTİRİ: MİLLETE GÜVEN VERMİYORSUNUZ
Muhalefet liderlerine yakınlığı ile bilinen gazeteci Şirin Payzın'dan da 6'lı masaya sert tepki gösterdi.
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ile 6'lı masa ve HDP arasındaki kavgaları değerlendiren Payzın, muhalefetin ülkedeki sorunlar için bir çözüm üretmediğinden yakındı.
Muhalefetin saçma sapan konularlarla ülke gündemini meşgul etmemesini dile getiren Payzın, liderlere seslenerek şu ifadeleri kullandı;
"BUNLAR EMİN OLUN SOKAKTAKİ İNSANA BİR ŞEY SÖYLEMİYOR"
"Mesela 6'lı masanın temsilcileri de böyle üst cümleler kuruyorlar. 'Ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde, hepimizin demokrasi konusunda..' Bunlar emin olun sokaktaki insana hiçbir şey söylemiyor.
"BIRAKIN SAÇMA SAPAN KONULARI"
Şunu bekliyorlar; arkadaş 6'lı masa mısın.. Bırak saçma toplantıları ve saçma konuşmaları sen bir şeyi somut koy, bana güven ver, sen bunları geldiğinde çözecek misin? Bunlara bakıyor.
"SOMUT HİÇBİR ŞEY ÇIKARAMIYORLAR"
Millet şunu anlayamıyor.. Ya bunlar 6'lı masa konuşuyorlar. Somut hiçbir şey çıkmıyor. Mesele bu. 6'lı masa insanların kafasında ne olup bittiğini netleştirememiş durumda."
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