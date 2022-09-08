Son dakika: Şahan Gökbakar 6’lı masayı fena tiye aldı: Altılı yattı gibi! Masa değil ganyan! Şirin Payzın’dan da sert eleştiri

Muhalefetin saçma sapan konularlarla ülke gündemini meşgul etmemesini dile getiren Payzın, liderlere seslenerek şu ifadeleri kullandı;

"BUNLAR EMİN OLUN SOKAKTAKİ İNSANA BİR ŞEY SÖYLEMİYOR"

"Mesela 6'lı masanın temsilcileri de böyle üst cümleler kuruyorlar. 'Ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde, hepimizin demokrasi konusunda..' Bunlar emin olun sokaktaki insana hiçbir şey söylemiyor.

"BIRAKIN SAÇMA SAPAN KONULARI"

Şunu bekliyorlar; arkadaş 6'lı masa mısın.. Bırak saçma toplantıları ve saçma konuşmaları sen bir şeyi somut koy, bana güven ver, sen bunları geldiğinde çözecek misin? Bunlara bakıyor.

"SOMUT HİÇBİR ŞEY ÇIKARAMIYORLAR"

Millet şunu anlayamıyor.. Ya bunlar 6'lı masa konuşuyorlar. Somut hiçbir şey çıkmıyor. Mesele bu. 6'lı masa insanların kafasında ne olup bittiğini netleştirememiş durumda."