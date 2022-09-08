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6'lı masada HDP krizi! CHP ve İYİ Parti'deki HDP krizi masayı dağıtır mı?

A Haber
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Giriş: 08.09.2022 13:49
Altılı masa'daki  'HDP'ye bakanlık'' tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kavgayı bitirelim açıklaması geldi. Ana muhalefet lideri milliyetçi söylemlerle ittifak ortağının gönlünü almaya çalıştı. CHP Grup Başkan Bekili Özgür Özel ise İYİ Parti'ye yönelik üstü kapalı eleştirilerde bulunarak HDP'den yana tavır aldı. Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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