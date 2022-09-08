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PKK soruşturmasında aranan terörist İstanbul'da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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PKK soruşturmasında aranan terörist İstanbul’da yakalandı

Son dakika haberi... PKK/KCK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında arama kararı bulunan Suriye uyruklu S.J. İstanbul’da gözaltına alındı. S.J. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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