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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gurur veren tabloyu açıkladı: 118 milyon 599 bine ulaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gurur veren tabloyu açıkladı: 118 milyon 599 bine ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın ocak-ağustos döneminde, direkt transit yolcular dahil, havalimanlarından yararlanan toplam yolcu sayısının yıllık yüzde 56,9 artarak 118 milyon 599 bine ulaştığını bildirdi.

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