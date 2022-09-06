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Son dakika: Sözleşmeli çalışan personele müjde | EYT düzenlemesi hangi aşamada? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı

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Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Son dakika: Sözleşmeli çalışan personele müjde | EYT düzenlemesi hangi aşamada? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli çalışan personele müjdeyi duyurdu. Öte yandan Bakan Bilgin, EYT ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda sözleşmeli personelin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar hakkında "Sözleşmeli Personel konusunu çözüyoruz. Önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşacağız. Bu konudaki çalışmamızı bitirmek üzereyiz" dedi.

Beştepe'de Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, şunları söyledi:

EYT ARALIK'TA: Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir.

SIRADA TAŞERON SORUNU VAR: Sözleşmeli personel ve geçici işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız. Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında taşeron işçi vardı, önceliğimiz onlar. Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız.

KULİSLERDE HANGİ EYT FORMÜLÜ KONUŞULUYOR?

Öte yandan Milliyet'te yer alan haberde şu ifadelere yer verildi: "Milyonlarca insanın beklediği EYT'de artık sona doğru yaklaşılıyor. Son Kabine sonrasında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması dikkat çekti. Bunlardan birincisi EYT ile ilgili. Masada tek formül olduğunu söyledi Bakan Bilgin.

TEK FORMÜL HANGİSİ?

Kulislerde konuşulan şu; erkeklerde 9 bin gün, kadınlarda 7 bin 200 gün yani 25 yıl ve 20 yılı tamamlayanlar 8 Eylül 1999 öncesi işe girmişse emekli edilecekler. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon kişinin olduğu belirtiliyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor. 2023 yılında düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber o yıl Türkiye'de 1.5 milyon kişi emekli olacak. Kuvvetle muhtemelen Bakanın masada olduğunu belirttiği formül buymuş gibi görülüyor. Tabi başka formüller de gündeme gelebilir. Çalışmaya son şekli verildikten sonra Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacak ve oradan çıkacak nihai metin TBMM gündemine getirilecek.

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