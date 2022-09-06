Son dakika: Sözleşmeli çalışan personele müjde | EYT düzenlemesi hangi aşamada? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı

SIRADA TAŞERON SORUNU VAR: Sözleşmeli personel ve geçici işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız. Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında taşeron işçi vardı, önceliğimiz onlar. Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız.