Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı! İşte doğal gaz desteğinin ayrıntıları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;• Türk vatandaşı olması,• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması, • Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,

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