EYT düzenlemesinde masada tek formül var! Kaç yılında ve hangi ayda sigortalı olanlar EYT’li sayılacak?

EYT için çalışmalar son sürat devam ederken AK Parti MYK toplantısında da ele alınan düzenleme kısa sürede tamamlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemede prim gün sayısı esas alınacak. Peki EYT'de tek formül hangisi? Kaç yılında sigortalı olan EYT'li olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları aktardı.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 12:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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