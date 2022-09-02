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Haberler Galeri EYT düzenlemesinde masada tek formül var! Kaç yılında ve hangi ayda sigortalı olanlar EYT’li sayılacak?

EYT düzenlemesinde masada tek formül var! Kaç yılında ve hangi ayda sigortalı olanlar EYT’li sayılacak?

EYT için çalışmalar son sürat devam ederken AK Parti MYK toplantısında da ele alınan düzenleme kısa sürede tamamlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemede prim gün sayısı esas alınacak. Peki EYT'de tek formül hangisi? Kaç yılında sigortalı olan EYT'li olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları aktardı.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 12:23
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EYT düzenlemesinde masada tek formül var! Kaç yılında ve hangi ayda sigortalı olanlar EYT’li sayılacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grupları tarafından yaş, yıl, hizmet, emeklilik ve maaş konularında yoğun bir mesai var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT düzenlemesinde masada tek formül var! Kaç yılında ve hangi ayda sigortalı olanlar EYT’li sayılacak?

PRİM GÜN SAYISI ESAS ALINACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı.

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EYT düzenlemesinde masada tek formül var! Kaç yılında ve hangi ayda sigortalı olanlar EYT’li sayılacak?

O formülün detayları da ortaya çıktı.

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EYT düzenlemesinde masada tek formül var! Kaç yılında ve hangi ayda sigortalı olanlar EYT’li sayılacak?

Erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak.

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EYT düzenlemesinde masada tek formül var! Kaç yılında ve hangi ayda sigortalı olanlar EYT’li sayılacak?

YASA YÜRÜRLÜĞE GİRERSE 1,5 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak.