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ENAG'ın enflasyon algıları Halk TV'de patladı: Bu kadar da yalan olmaz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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ENAG’ın enflasyon algıları Halk TV’de patladı: Bu kadar da yalan olmaz

Enflasyon rakamları üzerinden piyasayı manipüle eden Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), geride kalan gün açıklanan yeni veriler üzerinden de yeni algı operasyonuna girişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yıllık yüzde 80.21 olarak açıklanan enflasyonu, yüzde 181 olarak olarak duyuran ENAG'a, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de de tepki gösterildi. Hükümete muhalif çıkışlarıyla tanınan ekonomist Mustafa Sönmez, "ENAG’ın enflasyon açıklaması uçuk kaçık, 101 puan fark, yalan olmaz. Hiçbir bilimsel temeli de yok" dedi. ENAG'ın başında söz konusu kanalda da boy gösteren Veysel Ulusoy bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geride kalan gün ağustos ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 80.21, aylık yüzde 1.46 oldu.

ENAG'DAN YENİ ALGI GİRİŞİMİ: YÜZDE 181

Enflasyon rakamları üzerinden piyasayı manipüle eden ENAG isimli oluşum ise, TÜİK'in enflasyonu açıklamasından dakikalar önce kendi hesaplamaları üzerinden elde ettiği rakamlarla, sözde enflasyon verisini yüzde 181,37 olarak açıkladı.

HALK TV'DE BİLE İSYAN ETTİLER

Gelişmelere ilişkin CHP tarafından fonlanan Halk TV'de değerlendirmelerde bulunan ekonomist Mustafa Sönmez, rakamların uçukluğundan ve bilimsel olmayışından dem vurdu.

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Sönmez, "ENAG'ın enflasyon açıklaması uçuk kaçık, 101 puan fark olmaz. Hiçbir bilimsel temeli de yok" dedi.

Sönmez konuya ilişkin açıklamasında, "İTO'nunki daha doğru. ENAG'ınki uçuk kaçık. Araştırdığınızda 101 puanlık yalan söylenmez. Kimse kendisini kandırmaya kalkmasın." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, ENAG'ın saha araştırmalarına dayanmayan verilerle enflasyon açıklamasına tepki göstermişti.

Dağ, ENAG'ın başında CHP'nin yayın organı Halk TV'de boy gösteren ve Cumhuriyet gazetesinde yazan Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un olduğunu belirterek, "Tıpkı fonlanan masa başı anket firmaları gibi merdiven altı bilim yapan bu ciddiyetsiz oluşum hiçbir şeffaflık barındırmamakta, muhalefetin duymak istediği rakamları vermeyi bilim saymaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

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