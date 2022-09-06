ENAG’ın enflasyon algıları Halk TV’de patladı: Bu kadar da yalan olmaz

Sönmez, "ENAG'ın enflasyon açıklaması uçuk kaçık, 101 puan fark olmaz. Hiçbir bilimsel temeli de yok" dedi.

Sönmez konuya ilişkin açıklamasında, "İTO'nunki daha doğru. ENAG'ınki uçuk kaçık. Araştırdığınızda 101 puanlık yalan söylenmez. Kimse kendisini kandırmaya kalkmasın." ifadelerini kullandı.