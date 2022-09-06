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ENAG'ın enflasyon algıları Halk TV'de patladı: Bu kadar da yalan olmaz

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Giriş: 06.09.2022 20:42
Enflasyon rakamları üzerinden piyasayı manipüle eden Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), geride kalan gün açıklanan yeni veriler üzerinden de yeni algı operasyonuna girişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yıllık yüzde 80.21 olarak açıklanan enflasyonu, yüzde 181 olarak olarak duyuran ENAG'a, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de de tepki gösterildi. Hükümete muhalif çıkışlarıyla tanınan ekonomist Mustafa Sönmez, "ENAG’ın enflasyon açıklaması uçuk kaçık, 101 puan fark, yalan olmaz. Hiçbir bilimsel temeli de yok" dedi. ENAG'ın başında söz konusu kanalda da boy gösteren Veysel Ulusoy bulunuyor.
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