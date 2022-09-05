ENAG’ın enflasyon verileri neye dayanıyor? AK Partili Hamza Dağ gerçek yüzlerini ortaya çıkardı! 7 çalışanla rakam açıklayıp duruyorlar

ENAG İSİMLİ OLUŞUMUN SAHTE HESAPLAMALARI GÜN GİBİ ORTADA

1) Köklü devlet kurumumuz TÜİK ve Eurostat standartlarıyla uyumlu çalışmaları, muhalefet ve iliştirilmiş ekonomistlerce itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta, bunun yerine "ENAG" isimli sözde bilimsel oluşumun saha araştırmalarına dayanmayan verileri pazarlanmaya çalışılmaktadır.

2) TÜİK'in uluslararası ölçütlerle hazırlayıp sunduğu ve tüm dünya tarafından temel alınan veriler yok sayılmakta, bunun yerine metodolojisi "her ay TÜİK enflasyonunu 2 ile çarpıp üstüne biraz eklemek" olan bu kurum, alternatif olarak kitlelere sunulmaya çalışılmaktadır.

3) ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) adlı oluşumun başında, CHP'nin gayrı resmî TV kanalı Halk TV'de boy gösteren, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, oldukça objektif (!) bir isim bulunmaktadır.