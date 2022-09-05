ENAG'ın enflasyon verileri neye dayanıyor? AK Partili Hamza Dağ gerçek yüzlerini ortaya çıkardı! 7 çalışanla rakam açıklayıp duruyorlar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ağustos ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 80.21, aylık yüzde 1.46 oldu. ENAG isimli oluşum ise, TÜİK'in enflasyonu açıklamasından dakikalar önce kendi hesaplamaları üzerinden elde ettiği rakamlarla sözde enflasyon verisini yüzde 181,37 olarak açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, algı operasyonu için kurulmuş ENAG'ın açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi. Hamza Dağ, 4 bin çalışanıyla kalem kalem enflasyon hesabı yapan TÜİK verileri yerine, 7 kişiden oluşan ENAG'ın rakamlarıyla şişirilmiş enflasyon algısı yaratmaya çalışanların bilimden ve matematikten uzak kalmış yüzlerini de ortaya çıkardı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 80.21, aylık yüzde 1.46 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu yüzde 181.37 olarak açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos enflasyonunu açıkladı.
İŞTE 7 KİŞİLİK GRUPTAN OLUŞAN ENAG
Prof. Dr. Veysel Ulusoy (Yönetici)
Serkan Gençer (Finansal Ekonomi, Doktor Adayı, Yürütücü) *Doktora öğrencisi*
Dr. Serhat Hasançebi (Uni. of Basque Country, Ekonomi) *Doktora mezunu*
Dr. Mustafa Demirok (Finansal Ekonomi) *Doktora mezunu*
Mehmet Çağdaş Işim (Finansal Analist) *İnşaat mühendisi*
Barış Kaan Basdil (ENAGrup Fransa Temsilcisi, Toulouse Üniversitesi) *Yüksek lisans öğrencisi*
Özenç Aslan (Güney Kaliforniya Üniversitesi - Ekonomi) *Lisans mezunu*
Danışma Kurulu:
Prof. Dr. Yalçın Karatepe (Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken
Doç. Dr. Bora Aktan (University of Bahrain)
Dr. Hasan Yalçın (Eski Hesap Uzmanı, YMM)
Sacit Akdemir (Eski Maliye Müfettişi, YMM)
Özcan Kadıoğlu (Fizik Mühendisi, Ekonomist) (İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Baki Demirel (Yalova Üniversitesi)
VERİLERİNİ DAYANDIRDIKLARI TEK ŞEY TÜİK RAKAMLARINI 2 İLE ÇARPMAK
ENAG'a göre ise enflasyon aylık yüzde 5,86 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 181,37'ye yükseldi.
(Veysel Ulusoy) Cumhuriyet Gazetesi yazarı
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAMZA DAĞ: HAKİKAT MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalefetin algı operasyonu için kurduğu ENAG isimli oluşumun sahte hesapla yayınladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtamayacağını gözler önüne serdi. Dağ, 4 bin çalışanıyla kalem kalem enflasyon hesabı yapan TÜİK verileri yerine, 7 kişiden oluşan ENAG'ın rakamlarıyla şişirilmiş enflasyon algısı yaratmaya çalışanların bilimden ve matematikten uzak kalmış yüzlerini de ortaya çıkardı.
ENAG İSİMLİ OLUŞUMUN SAHTE HESAPLAMALARI GÜN GİBİ ORTADA
1) Köklü devlet kurumumuz TÜİK ve Eurostat standartlarıyla uyumlu çalışmaları, muhalefet ve iliştirilmiş ekonomistlerce itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta, bunun yerine "ENAG" isimli sözde bilimsel oluşumun saha araştırmalarına dayanmayan verileri pazarlanmaya çalışılmaktadır.
2) TÜİK'in uluslararası ölçütlerle hazırlayıp sunduğu ve tüm dünya tarafından temel alınan veriler yok sayılmakta, bunun yerine metodolojisi "her ay TÜİK enflasyonunu 2 ile çarpıp üstüne biraz eklemek" olan bu kurum, alternatif olarak kitlelere sunulmaya çalışılmaktadır.
3) ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) adlı oluşumun başında, CHP'nin gayrı resmî TV kanalı Halk TV'de boy gösteren, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, oldukça objektif (!) bir isim bulunmaktadır.
TÜİK'in yaklaşık 4 bin çalışanı varken, ENAG sadece 7 kişiden oluşmaktadır.
4) İlgili oluşum, her ay manidar bir zamanlamayla TÜİK ile aynı günde yayınladığı, birkaç excel tablosundan oluşan son derece bilimsel raporlarına, metodolojisinin "kişisel görüşlere" dayandığını ve "doğru olduğunun garanti edilemeyeceği" notunu peşinen düşmektedir.
5) Tıpkı fonlanan masa başı anket firmaları gibi merdiven altı bilim yapan bu ciddiyetsiz oluşum hiçbir şeffaflık barındırmamakta, muhalefetin duymak istediği rakamları vermeyi bilim saymaktadır.
6) Bu gibi paravan kuruluşları kurup bu kuruluşlar üzerinden milletimizi manipüle etmeyi adet haline getiren yalancı CHP ve medyasına karşı olan hakikat mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.
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