Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması: Bu topraklardan def edeceğiz
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" dedi.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuştuğunu belirterek, "Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar.
Enflasyonla mücadele süreçleri birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguluyor" ifadelerini kullandı.
Yatırım ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadeleyi sürdürdüklerini kaydeden Nebati, "Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının 2'nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artmıştır.
Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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