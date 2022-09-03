Akşener’in başdanışmanının HDP’yi aklama telaşı! Evlat nöbetini hedef aldı: O çocukları HDP’den istemek ne demek?

Akar'ın kararlı eylemi ve yaktığı meşale, Türkiye'de birçok aileye cesaret ve umut oldu. Bu cesur duruşu gören aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 4'üncü yılına girdi.