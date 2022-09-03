04 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Akşener'in başdanışmanının HDP'yi aklama telaşı! Evlat nöbetini hedef aldı: O çocukları HDP'den istemek ne demek?

Akşener'in başdanışmanının HDP'yi aklama telaşı! Evlat nöbetini hedef aldı: O çocukları HDP'den istemek ne demek?

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 04.09.2022 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
ABONE OL
Akşener’in başdanışmanının HDP’yi aklama telaşı! Evlat nöbetini hedef aldı: O çocukları HDP’den istemek ne demek?

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ittifak ortakları HDP'yi aklama telaşına girişti. Çocuklarının kandırılarak HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırılmasını protesto eden ve bu nedenle evlat nöbeti tutan aileleri hedef alan Çıray, "O çocukları HDP'den istemek ne demek? HDP devlet mi?" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlatmıştı. Akar, oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı kararlı mücadele sayesinde 24 Ağustos 2019'da evladına kavuşmuştu.

Akar'ın kararlı eylemi ve yaktığı meşale, Türkiye'de birçok aileye cesaret ve umut oldu. Bu cesur duruşu gören aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 4'üncü yılına girdi.

İYİ PARTİLİ ÇIRAY EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ HEDEF ALDI

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ittifak ortağı İYİ Parti ise nöbetin 4'üncü yılında evlatlarını bekleyen aileleri hedef aldı.

İTTİFAK ORTAKLARINI AKLAMA TELAŞI: "ÇOCUKLARINI NEDEN HDP'DEN İSTİYORSUNUZ"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ittifak ortakları HDP'yi aklama telaşına girişti.

Çocuklarının kandırılarak HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırılmasını protesto eden aileleri hedef alan Çıray, "O çocukları HDP'den istemek ne demek? HDP devlet mi?" ifadelerini kullandı.

DAĞA KAÇIRILAN ÇOCUKLARIN AKIBETİNDEN AK PARTİ'Yİ SORUMLU TUTTU

Çıray, dağa kaçırılan çocukların akıbetinden AK Parti'yi sorumlu tutarak, "Bu devlet ne zaman lâzım? Annelere çocuklarını geri getirmek devleti emanet ettiğimiz AK Parti'nin görevidir." dedi.

KAÇIRILAN ÇOCUĞUNUN CEKETİ HDP BİNASINDAN ÇIKMIŞTI

Çıray'ın, HDP'nin dağa kaçırılan çocuklardan sorumlu olmadığını ima etmesi, evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş'ın açıklamalarını akıllara getirdi.

Acılı baba, "Oğlumun montu ve kimliği HDP il binasından çıktı. Ben oğlumu bekliyorum. Gelinceye kadar da bekleyeceğim" diyerek HDP'nin kirli oyununu deşifre etmişti.

Akşener’e dert yanan genç İYİ Partili çıktı AKŞENER'E DERT YANAN GENÇ İYİ PARTİLİ ÇIKTI
İYİ tiyatro! İYİ TİYATRO!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA