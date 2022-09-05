O çiftçinin elektrik faturası yalanı elinde patladı! Meral Akşener’in önünü kesip dert yandı ama gerçek ortaya çıktı...

5 YILDIR KAÇAK KULLANIYOR

Dicle Elektrik'ten, Şanlıurfa'da Akşener'in önünü keserek elektrik faturasından şikayet eden çiftçi Abdulhadi Karakeçili ile ilgili yapılan açıklamada, Karakeçili'nin 5 yıldır bütün uyarılara rağmen abonelik sözleşmesi yapmadığı ve elektriği farklı yöntemlerle kaçak kullandığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Abdulhadi Karakeçili, 2017 yılından beri yaklaşık 600 dekardan fazla tarlasında mısır ekimi yapmaktadır. Bu tüketicinin şirketimize abonelik başvurusu yoktur. Kendisi tarımsal sulama amacıyla ihtiyaç duyduğu elektriği bu nedenle her defasında farklı yöntemler deneyerek kaçak kullanmaktadır. Kendisinin açtığı 400-500 metre derinlikteki kuyulardan su çekmek için kullandığı ve bedelini ödemediği elektriğin miktarı, 250 meskenin tükettiği elektrik miktarına eşdeğerdir. Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde kaçak kullanımı tespit edilip, abonelik yapması konusunda defalarca uyarılmasına rağmen kayıtsız tüketimde ısrar etmeye devam etmiştir. 5 yıldır kaçak kullanıyor, elektrik borcu 4,2 milyon lira."