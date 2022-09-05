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Kabine Toplantısı başladı mı, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Eylül Kabine kararları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Kabine Toplantısı başladı mı, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Eylül Kabine kararları...

Kabine Toplantısı başladı mı, ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede icralık ve hacizlik 2 bin TL’ye kadar olan borçların silinmesine dair yasal düzenleme de masada olacak. Peki, Kabine Toplantısı başladı mı, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Eylül Kabine kararları...

Kabine Toplantısı başladı mı, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı bitti mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe Külliye'de toplanıyor. Kabine Toplantısı kapsamında dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemler hükümetin gündeminde olacak. Peki, Kabine Toplantısı başladı mı, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Eylül Kabine kararları...

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Kabine toplantısı henüz sona ermedi. Toplantı sona erdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

MİLYONLARCA VATANDAŞIN MİLYARLARCA BORCU SİLİNECEK

Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir Hükümetin gündeminde.

Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek.

SİLİNECEK BORÇLAR KAPSAMINA HANGİ KALEMLER GİRİYOR?

Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor.

2 BİN TL'YE KADAR OLAN SÖZLEŞMELİ BORÇLAR VE 2 BİN 500 TL'YE KADAR VARLIK ŞİRKETİ BORÇLARI

Önümüzdeki süreçte gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi Hükümetin gündeminde olacak Kabine Toplantısında. Ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak.

HANGİ TARİHLER ARASINDAKİ BORÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

Yürürlük tarihine ilişkin de bir takvim masada. 15 Ağustos ve öncesine ilişkin borçların silinmesi çalışma kapsamında. Planlanan yol haritasında bu tarih dikkat çekerken düzenlemenin toplamda 6 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor.

TOPLAMDA 30 MİLYARLIK BORÇ SİLİNECEK

Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı öngörülüyor.

YASA MECLİSE NE ZAMAN GELECEK?

Yasama yılının açılması ile birlikte TBMM gündemine gelmesi ve oylanması bekleniyor.

Farklı birçok konunun da ele alınması beklenen Kabine toplantısına ele alınacak diğer başlıklar da şöyle;

UCUZA EV TEMİN EDİLECEK TARİHİ KAMPANYA İÇİN GERİ SAYIM

13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı ucuz sosyal konut projesiyle ilgili de son durumun değerlendirileceği Kabine Toplantısında açıklama öncesi planlar masaya yatırılacak.

Bu kapsamda yeni yapılacak ucuz konutlar, dönüştürülecek konutlar, başvuru koşulları ve kontenjanlarla ilgili belirlenen kriterler Başkan Erdoğan'a sunulacak.

TOKİ eliyle yürütülecek olan ucuz ev kampanyasının detayları 13 Eylül'de kamuoyu ile paylaşılacak.

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