Kabine Toplantısı başladı mı, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Eylül Kabine kararları...

2 BİN TL'YE KADAR OLAN SÖZLEŞMELİ BORÇLAR VE 2 BİN 500 TL'YE KADAR VARLIK ŞİRKETİ BORÇLARI

Önümüzdeki süreçte gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi Hükümetin gündeminde olacak Kabine Toplantısında. Ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak.